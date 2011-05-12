Еще одного пострадавшего госпитализировали в санчасть.

В Калужской области погибли три члена экипажа военного самолёта. Об этом сообщили представители регионального МЧС. По данным экстренного ведомства, крушение в районе аэродрома Шайковка потерпел дальний бомбардировщик Ту-22М.

В Telegram-каналах уточняется, что у Ту-22М внештатно сработала система катапультирования во время подготовки к вылету. При этом процессе погибли три члена экипажа. Еще один мужчина, находившийся на борту, не пострадал.

В Минобороны журналистам ТАСС рассказали, что в рамках плановой подготовки на земле у самолета произошло срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов при приземлении три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. В их числе был командир полка, который находился на месте инструктора. В медицинских кругах региона агентству ТАСС объяснили, что еще одного пострадавшего доставили в больницу санитарной части.

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Фото: Piter.tv