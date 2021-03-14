Результаты расследования будут представлены общественности в скором времени.

В Казахстане начали расшифровку бортового самописца с разбившегося Ан-26 Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

Самолет Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана потерпел крушение вечером 13 марта — во время захода на посадку в аэропорту Алма-Аты. Четверо из шести человек на борту погибли. Двоих членов экипажа госпитализировали с ожогами и переломами

В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения. Бортовой самописец извлечен, ведутся работы по расшифровке данных. цитата из сообщения пресс-службы комитета национальной безопасности

Отмечается, что результаты расследования будут представлены общественности в скором времени.

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Видео: TG / LIFE SHOT, Военный обозреватель