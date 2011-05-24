В Калининском районе появятся 3200 контейнеров для раздельного мусора

Первые контейнеры должны установить к 1 января 2022 года.

В 2022 году в Калининском районе Петербурга планируется установить 3200 контейнеров для раздельного мусора. Пилотный проект запустит новый региональный оператор – компания "Невский экологический оператор". Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Первые 200 контейнеров должны установить к 1 января 2022 года, еще 3000 контейнеров появятся в течение следующего года. Специалисты установят четыре контейнера: зеленые – для смешанных отходов, желтые – для сбора пластиковых и металлических отходов, а также картонной упаковки для напитков, синие – для сбора макулатуры и черные – для стекла.

Также, как мы писали ранее, в Петербурге и области планируют построить пять мусорных заводов. Два комплекса по переработке мусора появятся в городе и еще три – в области.

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