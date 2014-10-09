Два комплекса по переработке мусора появится в Петербурге и еще три – в области.

В Петербурге и области планируют построить пять мусорных заводов. Об этом РБК Петербург рассказали в пресс-службе АО "Невский экологический оператор".

Как рассказали в организации, два комплекса по переработке мусора появится в Петербурге и еще три – в области. Сначала отходы будут поступать на сортировочные комплексы, после чего часть отходов отправится на вторичную переработку, а органические отходы будут обезвреживаться. По предварительным расчетам организации, благодаря первичной обработке общая масса отходов сократится минимум вдвое. Привлекать инвесторов для строительства комплексов будут на конкурсной основе.

В сентябре АО "Невский экологический оператор" стало новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге. Комитет по природопользованию подписал 10-летнее соглашение с организацией. Компании предстоит систематизировать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение городского мусора. Более того, региональный оператор должен плавно перейти на новую систему обращения с отходами – раздельный сбор мусора.

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