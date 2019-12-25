  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе снова заработал волонтерский штаб помощи в период коронавируса
Сегодня, 15:53
59
himif

В Калининском районе снова заработал волонтерский штаб помощи в период коронавируса

0 0

Волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств на дом.

В Калининском районе Петербурга возобновил работу местный волонтерский штаб. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, состоящие в нем волонтеры готовы снова оказать помощь петербуржцам в период ограничений по коронавирусу. Напомним, что городские власти снова рекомендовали пожилым людям реже выходить из дома в связи с накаляющейся эпидобстановкой.

На горячей линии штаба принимают заявки на доставку продуктов и лекарств, обратиться к волонтерам могут пенсионеры старше 60 лет, ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Заявку можно оставить по телефонам 89313910137 или 89219591334. 

Тем временем, в Петербурге за сутки коронавирусом заболел еще 461 человек.

Фото: волонтеры-медики.рф

Теги: волонтеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии