В Калининском районе снова заработал волонтерский штаб помощи в период коронавируса

Волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств на дом.

В Калининском районе Петербурга возобновил работу местный волонтерский штаб. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, состоящие в нем волонтеры готовы снова оказать помощь петербуржцам в период ограничений по коронавирусу. Напомним, что городские власти снова рекомендовали пожилым людям реже выходить из дома в связи с накаляющейся эпидобстановкой.

На горячей линии штаба принимают заявки на доставку продуктов и лекарств, обратиться к волонтерам могут пенсионеры старше 60 лет, ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Заявку можно оставить по телефонам 89313910137 или 89219591334.

Тем временем, в Петербурге за сутки коронавирусом заболел еще 461 человек.

Фото: волонтеры-медики.рф