В Петербурге за сутки коронавирусом заболел еще 461 человек

Из больниц выписали 231 человека.

За последние сутки в России подтвердили 11 493 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2 954 (25,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 461 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 91. За последние сутки подтверждена смерть 191 пациента. В Петербурге подтвердили смерть 25 человек.

За последние сутки из больниц выписали 7 054 пациентов, в том числе 231 человека в Петербурге и 30 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV