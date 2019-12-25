Петербургские власти рекомендовали работодателям переводить сотрудников на "удалёнку"

Или оставить на дистанционном формате тех, кто уже так работает.

Петербургские власти рекомендовали работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный режим или оставить их на "удаленке", если работники уже трудятся в таком формате. Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление правительства города, касающееся мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на "удаленку" стоит уйти тем сотрудникам, которые не участвуют непосредственно в обеспечении функционировании компании или организации. Кроме того, согласно документу, в городе ставят на паузу предоставление соцуслуг в полустационарной форме. Гражданам же напомнили о необходимости носить маски и перчатки, а пенсионерам настойчиво порекомендовали реже выходить из дома. Взаимодействие с городскими волонтерами в связи с этим снова наладят.

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