В СПбГУ рассказали, как борются с коронавирусом в общежитиях

В общежития университета в этом году заселились около 3,5 тысяч человек.

В Петербурге с каждым днем все больше людей, у которых выявляют коронавирус. В СПбГУ "Невским Новостям" рассказали, как вычисляют студентов с COVID-19 и какие действия предпринимают в случае положительного результата.

В общежития университета в этом году заселились около 3,5 тысяч человек. Иностранные студенты при этом проходят 14-дневную самоизоляцию. Для этого в общежитиях выделено 360 мест. Те, кого отправляют на самоизоляцию, должны предоставить тест на коронавирус в общежитие. Сроки изоляции таких студентов контролируются начальником участка общежития. Продукты студентам приносят волонтеры.

Если у кого-то, кто живет в обычном общежитии, выявили коронавирус, его переселяют в изолятор или направляют в медучреждение. Все контактные лица должны сдать тест.

Ранее в СПбГУ прокомментировали сообщения о голодном "коронавирусном" карантине студентов.

Фото: Piter.tv