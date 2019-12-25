В СПбГУ прокомментировали сообщения о голодном "коронавирусном" карантине студентов

Студентов, действительно, отправили на самоизоляцию, но никто их не принуждает "голодать".

Ранее студентки СПбГУ рассказали порталу "Фонтанка" о внезапно наступившем голодном "коронавирусном" карантине в общежитии в Петергофе. Данную информацию прокомментировала первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

С ее слов, 24 сентября в Учебный отдел по направлению "Экономика" поступило обращение от одного из преподавателей, который сообщил, что у членов его семьи, с которыми он контактировал выявлен вирус COVID-19. Поэтому в целях предупреждения возможного заражения и распространения коронавируса преподаватель, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию. Также на самоизоляцию пришлось отправить соседей по общежитию. Всего на самоизоляцию были направлены 11 обучающихся.

Первый проректор СПбГУ отметила, что все эти студенты могут воспользоваться услугами волонтеров для доставления продуктов питания и решения иных бытовых нужд. Ограничительные меры снимут после того, как придут отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Фото: Piter.tv