Студентки СПбГУ рассказали о голодном "коронавирусном" карантине

Их закрыли на карантин в общежитии в Петергофе после контакта с преподавателем, у которого даже не выявлен коронавирус.

Студентки СПбГУ рассказали порталу "Фонтанка" о внезапно наступившем голодном "коронавирусном" карантине в общежитии в Петергофе. Как стало известно 27 сентября, одну из студенток с другими обитателями блока посадили на двухнедельный карантин, пригрозив отчислением за нарушение изоляции. Пропуска заблокированы.

Условия сложились такие, сообщила девушка – комендант запретила покидать блок и пообещала помочь с покупкой продуктов, но с пятничного вечера ее не оказалось на месте. Студенты доедают небольшие запасы еды. Курьеру в общежитие оказалось попасть почти невозможно – начала ему нужно пройти через КПП в студгородок, потом мимо вахтерши в общежитие и потом уже к дверям блока.

Причиной этого, сообщают студентки, стало то, что одна из соседок по блоку контактировала с преподавателем, потенциально зараженным коронавирусом. Доцент кафедры экономической теории позднее сообщил, что его родители госпитализированы с подозрением на коронавирус – занятия переведены в дистанционный формат. При этом сам преподаватель не ощущает симптомов, а с родственниками он не виделся три недели.

СМИ – в ожидании комментария пресс-службы СПбГУ по сложившейся ситуации.

Фото: Piter.tv