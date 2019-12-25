В Калининском районе появится композиция из 65 тысяч цветов

Высадка растений проходит в рамках подготовки ко Дню Победы.

В воскресенье, 2 мая, стало известно, что на проспекте Непокорённых от площади Мужества до Меншиковского проспекта появится цветочная композиция. Она будет состоять из 65 тысяч цветов.

Как рассказали в комитете по благоустройству, высадка растений проходит в рамках подготовки ко Дню Победы. Отмечается, что цветники будут оформлены виолами.

К 9 Мая у Пискаревского мемориала вывесят вазоны с виолой, и у памятника "Детям войны" организуют цветники. Всего в 2021 году городские садовники высадят более 4 млн летних цветов.

Напомним, что в этом году в городе расцветут около 33 тыс. многолетних растений, 4,2 млн летников и 205 тыс. тюльпанов, которые высадили осенью прошлого года. Кроме того, украшать Северную столицу будет 561 тыс. двулетних цветов. Всего жители и гости города смогут увидеть более 40 видов и 100 сортов цветочных растений.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге поймали серийного похитителя цветов. Мужчина неоднократно воровал из магазина букеты.

Фото: Piter.tv