Для весеннего оформления Петербурга высадят около 33 тыс. многолетних растений

Всего в цветочном оформлении Петербурга используется более 40 видов и 100 сортов цветочных растений.

Пресс-служба комитета по благоустройству рассказала о цветочном украшении Петербурга весной. В этом году в городе расцветут около 33 тыс. многолетних растений, 4,2 млн летников и 205 тыс. тюльпанов, которые высадили осенью прошлого года. Кроме того, украшать Северную столицу будет 561 тыс. двулетних цветов.

Ранее весеннее цветочное оформление начнется с посадки виолы. Ее высадят к 1 мая и Дню Победы. Работы стартуют в конце апреля, но специалисты будут ориентироваться на погодные условия. Всего жители и гости города смогут увидеть более 40 видов и 100 сортов цветочных растений.

В оформлении планируют использовать классические ковровые цветники, новые колористические решения с применением геопластики, инертных материалов, топиарных и вертикальных конструкций и с учетом индивидуального подхода к выбору посадочного материала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запустили конкурс на новое цветочное оформление набережных и магистралей.

Фото: Piter.TV