В Петербурге запустили конкурс на новое цветочное оформление набережных и магистралей

Победители станут известны до 5 апреля.

В Петербурге объявили всероссийский конкурс на новое цветочное оформление города. Комитет по благоустройству совместно с Центром компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды ищут идеи для цветочного оформления Петербурга и современной ландшафтной идентификации.

Участниками конкурса могут стать архитекторы, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, учащиеся учебных заведений и слушатели профильных конкурс. Участвовать можно как индивидуально, так и вместе с коллективом.

Первая номинация включает в себя цветочное оформление набережных. Конкурсантам необходимо предложить решения для преображения Смольной, Воскресенской, Свердловской, Арсенальной, Пироговской, Выборгской набережных, территории Большеохтинского проспекта вдоль реки Охты. Во второй номинации ждут предложений по оформлению магистралей, а именно ― Московского проспекта, Пулковского шоссе от площади Победы до дороги в аэропорт Пулково и дороги в аэропорт. Наиболее креативные предложения реализуют.

Конкурс будет проходить с 22 февраля по 22 марта. Победители станут известны до 5 апреля. Подробнее можно будет узнать на сайте Комитета по благоустройству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Приморский парк Победы сменит клумбы на многолетние цветники.

Фото: Piter.TV