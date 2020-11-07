Приморский парк Победы сменит клумбы на многолетние цветники

Новое оформление Приморского парка Победы петербуржцы смогут увидеть уже этим летом.

В Приморском парке Победы решили полностью поменять концепцию цветочного оформления. По словам директора по развитию парка Ульяны Ким, суть обновления состоит в замене ярких однолетних цветов на многолетние. Об этом она рассказала "Петербургскому Дневнику".

Многолетние растения более жизнеспособны, они выглядят более натурально, и самое главное, они могут расти много лет. Ульяна Ким, директор по развитию парка

Новое оформление Приморского парка Победы петербуржцы смогут увидеть уже этим летом. На территории парка появятся полевые травы, злаки и декоративные кустарники. Всего будет высажено более 10 тысяч многолетников.

А у Японского фонаря, подаренного городом Осака в содружестве с коллегами из Японии, создадут японский уголок. К уже растущим в этом месте сакурам планируется посадить еще несколько, чтобы погрузить гостей в атмосферу Страны восходящего солнца.

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Фото: Приморский парк Победы