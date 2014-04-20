В Петербурге поймали серийного похитителя цветов

Мужчина неоднократно воровал из магазина букеты.

Вечером 28 апреля в Петербурге задержали мужчину, который проник в цветочный магазин и украл букет цветов. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Тревожная сигнализация сработала около 20:00. На месте происшествия воришки уже не было. Далеко ему убежать не удалось – мужчину поймали в одном из близлежащих дворов.

По словам продавцов, задержанный не раз воровал цветы из магазина. Его передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

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