На YouTube-канале стрелка опубликованы несколько видео о подготовке к преступлению.

В Калининграде застреливший бывшую жену готовился несколько месяцев. Подозреваемый сообщил об этом в заранее записанном видеообращении. Подозреваемый представился как 37-летний Александр Машков. Несколько эпизодов автоматически опубликовались на его YouTube-канале.В роликах он рассказал о своей жизни, причинах убийства экс-жены, а также о подготовке к преступлению.

Я так скажу — я все это сделал сам, мне никто не помогал, никто не знал. Потому что если бы кто узнал, я бы этого не добился. Столько месяцев подготавливал все — потихоньку, полегоньку заявление преступника

Мужчина добавил, что он привез пистолет из Кемеровской области, как и карабин "Тайга". патроны к оружию он приобрел уже в Калининграде. Преступление совершено 26 ноября около жилого дома по улице Чернышевского. Жертва получила не менее шести пуль. После убийства 35-летней женщины злоумышленник свел счеты с жизнью. У погибшей остались два ребенка: 10-летняя девочка и 4-летний сын.

В Красноярске пьяный водитель сбил насмерть 13-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Видео: YouTube / Борода в Курсе