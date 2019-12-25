В Кабуле возле одной из мечетей произошел взрыв

В результате ЧП погибли два человека.

В Кабуле недалеко от мечети Идгах произошел взрыв. Об этом информирует местный телевизионный канал Kabul News.

По данным СМИ, в момент происшествия в мусульманском храме проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида – представителя движения "Талибан"*. Отмечается, что после инцидента возникла перестрелка между талибами* и боевиками другой террористической организации.

В результате ЧП погибли два человека, трое пострадали. Сотрудники службы безопасности "Талибана"* задержали несколько лиц, которые могут быть причастны к совершению взрыва.

Ранее в Швеции 23 человека попали в больницу после взрыва в жилом доме.

Фото: pixabay.com

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ