В Гётеборге посла взрыва в здании произошел пожар.

В Швеции 23 человека попали в больницу после взрыва в жилом доме. Об этом сообщили местные журналисты из Шведского радио. В СМИ уточнили, что инцидент произошел в центральной части города Гётеборг. Этот населенный пункт располагается на западном побережье страны. Известно, что взрыв зафиксирован около 6 часов утра по московскому времени.

В настоящее время на месте трагедии работают экстренные ведомства и спасательные службы. По данным специалистов, пять пострадавших были госпитализированы на автомобилях скорой помощи. Еще 18 человек доставлены в госпиталь на автобусе.

Известно, что после взрыва в здании возник пожар. Местным жителям пришлось вылазить из окон, чтобы избежать возгорания. Задымлены три подъезда, гаражное помещение и квартиры.

Взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале.

Фото: Pixabay.com