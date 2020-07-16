Пострадавшими считаются пятеро человек.

Взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале. Об этом рассказали региональные представители экстренных ведомств. Специалисты получили сообщение о произошедшем в 04:30 утра. Спасатели выехали по адресу: поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. На месте было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси на территории пристройки.

В настоящее время пострадавшими считаются пятеро местных жителей. Из них трое - несовершеннолетние. Пациенты госпитализированы в районную больницу в Дагестане. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В ГУ МЧС уточнили, что после хлопка газа взрыва не последовало. Однако ударная волна повредила кровлю здания, а также выбила двери. При этом несущие конструкции не нарушены. Причина произошедшего устанавливается профильными ведомствами.

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Фото и видео: ГУ МЧС России по РД