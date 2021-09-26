Волонтеры начали спасать животных из разрушенного взрывом дома в Ногинске

Полиция запрещает входить в здание из-за угрозы обрушения.

Волонтеры развернули спасательную операцию у разрушенного взрывом дома в Ногинске. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Все началось с появления в социальных сетях сообщения дочери пенсионеров, которые были вынуждены экстренно покинуть квартиру после ЧП. По ее словам, их кошка осталась одна и ее иногда можно наблюдать в окне дома сидящей на подоконнике.

Правоохранители запрещают подходить к высотке и заходить в нее жителям и посторонним лицам из-за угрозы обрушения. Кроме того, для безопасности дом был окружен забором. Отмечается, что в многоэтажке могут находиться несколько животных.

Волонтерам удалось спасти одного кота с первого этажа. Для спасения остальных питомцев добровольцы сколотили импровизированные трапы, по которым, как ожидается, животные смогут спуститься с верхних этажей.

Напомним, взрыв газа в доме произошел 8 сентября. В результате ЧП обрушились второй, третий и четвертый этажи девятиэтажки. Из-за взрыва оказались повреждены 24 квартиры, полностью разрушены восемь квартир. Трагедия унесла жизни семи человек.

Ранее в Башкирии водитель экскаватора спас застрявшего в окне кота.

Видео: Telegram/SHOT