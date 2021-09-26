  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:19
106
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Башкирии водитель экскаватора спас застрявшего в окне кота

0 0

Поступок спасателя очевидцы вознаградили аплодисментами. 

Водитель экскаватора в Башкирии спас кота, который застрял в окне третьего этажа жилого дома. Видео обнародовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Туймазы. Питомец застрял в окне между рамой и откидной створкой стеклопакета квартиры на третьем этаже. Помочь коту сначала попытался сосед снизу, однако попытки оказались безуспешными. 

Позже к дому подъехал экскаватор, водитель поднял ковш, забрался по нему и протолкнул животное в квартиру. 

Поступок спасателя очевидцы вознаградили аплодисментами. 

Ранее мужчина открыл стрельбу в торговом центре Сочи.

Видео: Telegram/SHOT

Теги: башкирия, спасение кота, туймазы, экскаватор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии