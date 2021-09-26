В Башкирии водитель экскаватора спас застрявшего в окне кота

Поступок спасателя очевидцы вознаградили аплодисментами.

Водитель экскаватора в Башкирии спас кота, который застрял в окне третьего этажа жилого дома. Видео обнародовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Туймазы. Питомец застрял в окне между рамой и откидной створкой стеклопакета квартиры на третьем этаже. Помочь коту сначала попытался сосед снизу, однако попытки оказались безуспешными.

Позже к дому подъехал экскаватор, водитель поднял ковш, забрался по нему и протолкнул животное в квартиру.

Поступок спасателя очевидцы вознаградили аплодисментами.

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Видео: Telegram/SHOT