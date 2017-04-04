Мужчина открыл стрельбу в торговом центре Сочи

Житель Сочи выстрелил из травматического пистолета в воздух в городском торговом центре. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел вечером 25 сентября в ТЦ "Моремолл". Отмечается, что между двумя мужчинами произошел конфликт, вследствие чего один из них достал "травмат" и выстрелил вверх. На место происшествия подоспела охрана торгового центра. Прибывшие позже на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего и его оппонента.
В результате конфликта никто не пострадал.
Ранее петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в заказном убийстве.
Видео: ВК/ЧП Сочи
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