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Мужчина открыл стрельбу в торговом центре Сочи

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В ходе конфликта один из мужчин достал "травмат" и выстрелил вверх.

Житель Сочи выстрелил из травматического пистолета в воздух в городском торговом центре. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 25 сентября в ТЦ "Моремолл". Отмечается, что между двумя мужчинами произошел конфликт, вследствие чего один из них достал "травмат" и выстрелил вверх. На место происшествия подоспела охрана торгового центра. Прибывшие позже на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего и его оппонента.

В результате конфликта никто не пострадал. 

Ранее петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в заказном убийстве.

Видео: ВК/ЧП Сочи

 
Теги: сочи, стрельба, травматический пистолет
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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