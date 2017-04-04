Петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в заказном убийстве

Мужчину задержали накануне и сразу же предъявили обвинение.

В субботу, 25 сентября, Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Купчино Евгения Иванова. Его подозревают в организации покушения на убийство, которое киллер пытался совершить в парке Героев-Пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов города.

Стражи порядка задержали мужчину в пятницу, 24 сентября. Обвиняемый заявил, что препятствовать расследованию он не будет. Иванов уверяет, что не имеет никакого отношения к делу.

Суд постановил, что мужчина проведет в СИЗО около двух месяцев, до 23 ноября.

Напомним, в парке Героев-Пожарных на петербуржца напал с ножом самокатчик. По версии следствия, что злоумышленник - наемный убийца. Мужчину задержали и допросили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Горсуд Петербурга отложил рассмотрение апелляции по делу историка Олега Соколова.

Фото: Piter.tv