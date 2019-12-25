Угрозы для населения больше нет.

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции. Об этом журналистам рассказали представители оперативного штаба республики. Ранее режим был введен на отдельных территориях в Нальчике, Баксане и Баксанском районе. Известно, что документ об отмене приказа подписан генерал-майором С. Ворониным. Основанием послужило отсутствие угроз для жизни, здоровья или имущества местного населения и других охраняемых законами интересам.

Принято решение о снятии режима КТО, действовавшего в районах Биттирова - Канукоева - Центральная - Жабелова, улица Конечная - автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) - улица Промышленная - пойма реки Баксан. постановление оперштаба КБР

Временные ограничения для граждан отменены с 13:15 дня 3 июля. Ранее пресс-служба НАК уведомила общественность о том, что в регионе были ликвидированы пятеро боевиков, которые открыли огонь по силовикам.

Фото: Piter.tv