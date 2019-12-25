На части Нальчика и в Баксанском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В регионе ведется контртеррористическая операция.

На части территории Нальчика и в Баксанском районе Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции. Об этом журналистам рассказали представители оперативного штаба. В ФСБ подчеркнули, что руководствовались федеральным законом под номером 35-ФЗ от 6 марта 2006 года "О противодействии терроризму".

Принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима КТО на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. сообщение оперштаба

Документ подписан генерал-майором Ворониным. Решение о введении режима КТО принято ради защиты интересов личности, общества и государства, а также в целях пресечения или раскрытия террористического акта или минимизации его последствий. С 05 часов 20 минут утра также вводится режим КТО на восточной части Баксана (о улице Конечной), автодороге А-158 и западной части поселения Баксаненок, у поймы реки Баксан.

Во время действия режима КТО у местного населения будут проверяться документы, удостоверяющие личность, а также усилится охрана общественного порядка. В случае необходимости будут контролироваться телефонные переговоры.

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Фото: Piter.tv

