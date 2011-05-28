На Кубани к восьми годам колонии приговорили лейтенанта запаса по обвинению в шпионаже

На Кубани к восьми годам колонии строгого режима приговорили лейтенанта запаса по обвинению в шпионаже (статья 275 УК РФ). Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Краснодарского краевого суда. Фигурантом уголовного дела стал Андрей Пикула (1991 года рождения), которого ранее поймали сотрудники ФСБ. В надзорном ведомстве заявили, что мужчину завербовала иностранная разведка.
Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Совокупность смягчающих обстоятельств суд счел исключительной и назначил ему наказание ниже низшего предела.
пресс-служба суда
Известно, что фигурант дела имел воинское звание лейтенант запаса. Его мужчина лишился по постановлению судебной инстанции. Пикула полностью признал вину в совершенном. Он рассказал, что его завербовали осенью 2018 года. Военный занимался сбором данных, являющихся государственной тайной РФ. Деятельностью преступнику удавалось заниматься до 2019 года.
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Видео: Краснодарский краевой суд
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