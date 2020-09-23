Террористы открыли огонь по российским спецслужбам.

В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков. Об этом сообщили представители Национального антитеррористического комитета России. Известно, что подозреваемые были уничтожены в пригороде Нальчика. С ночи сегодняшнего дня там объявлен режим контртеррористической операции.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. пресс-служба НАК

Спецслужбы объяснили, что преступники оказались заблокированы в одном из зданий в местном садовом товариществе. около трех часов утра оперативники предложили подозреваемым сдаться и сложить имеющееся вооружение. В ответ на эти просьбы террористы открыли огонь по силовикам. В НАК считают, что ликвидированные мужчины планировали совершить преступления террористической направленности в регионе.

На части Нальчика и в Баксанском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО.

Фото: Piter.tv