В КРТИ пообещали взять под контроль забастовку метростроителей

В Комитете заявили о том, что ситуация находится на контроле.

Прямо в канун выборов президента России произошла забастовка рабочих, которые строят станции метро "Театральная" и "Большой проспект". Работа остановилась из-за трехмесячной задержки заработной платы. Сотрудникам "СМУ Метрострой" задолжали более 70 млн рублей.

Как сообщает "Мойка 78", вице-губернатор Игорь Албин заявил, что задержки с выплатами связаны с тем, что налоговая инспекция арестовала все счета компании. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры добавили, что вопрос находится на контроле, а деньги бастующим выплатят в ближайшее время.

На встрече Сергей Харлашкин рассказал, что на банковские счета ЗАО "СМУ-11 Метрострой" было направлено 51 млн рублей с целевым назначением на выплату заработной платы. Также в ближайшее время на них поступят еще 28 млн за выполненные в январе работы. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Ранее стало известно о проблемах у компании с оборотными средствами и зарплатами у подразделений. Для строительства подземки КРТИ заключил госкнтракт с ОАО "Метрострой" на сумму 20 млрд рублей. В 2014 году "Метрострой" выдал авансы на 21,4 млрд рублей по всем госконтрактам на строительство метро. На данный момент около 7 млрд осталось не погашенными. В результате сложившейся ситуации, организациям, среди которых находится и СМУ Метрострой", приходится самостоятельно рассчитываться с подрядчиками и субподрядчиками.

Все обязательства, которые есть у города перед метростроителями в рамках государственных контрактов с ОАО "Метрострой", исполняются своевременно и в полном объеме. Финансовые расчеты и сам ход работ – на контроле. Ситуация, которая возникла в коллективе ЗАО "СМУ-11 Метрострой", должна стать предметом тщательного разбирательства и повышенного внимания со стороны руководства генеральной подрядной организации наших строек – ОАО "Метрострой Сергей Харлашкин, председатель КРТИ

Напомним, утром 6 марта в тонели строящихся станций подземки не спустились рабочие утренней смены. Около 30 человек написали заявления по 142-й статье ТК о невыходе на работу из-за длительной задержки зарплаты. Аналогичную процедуру в 15:00 сделала и вторая смена, а позже и ночная. После этого в Смольном объяснили бунт строителей петербургского метро.