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Рабочие "СМУ-11 Метрострой" устроили забастовку: утренняя смена строителей не вышла на объект
Сегодня, 10:30
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lesjasap
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Рабочие "СМУ-11 Метрострой" устроили забастовку: утренняя смена строителей не вышла на объект

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Строители петербургского метрополитена отказались выходить на работу из-за больших долгов работодателя по зарплате.

Строители компании “СМУ-11 Метрострой” сорвали утреннюю смену: рабочие отказались выходить на объект из-за задержек в зарплате. Подробнее о ситуации Piter.tv писал здесь
С сегодняшнего дня петербуржцы, которые занимаются прокладкой тоннеля от станции “Театральная” до “Горного института”, отказываются работать.Проходческий щит остановлен. Своими действиями сотрудники пытаются добиться выплаты денег за три месяца работы.

В “забастовке” участвуют около 30 человек. Каждый из них подписал заявление, объясняющее причину своего поступка. Рабочие ссылаются на статью под номером 142 Трудового Кодекса России. В настоящее время в тоннеле остались только несколько человек, отвечающих за техническое обслуживание строящейся станции. 
Сведений о том, поддержит ли дневная смена действия утренней, нет. Если ситуация разрешится благополучно, что щит запустится к 15 часам дня. 

Напомним, что задержка в зарплате наблюдается с  ноября. последний раз выплаты проходили в середине января. Тогда рабочим выдали деньги за октябрь.
 

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Теги: долги , забастовка , зарплата , метро , работа , сму-11 метрострой , строители
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

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