Рабочие "СМУ-11 Метрострой" устроили забастовку: утренняя смена строителей не вышла на объект

Строители петербургского метрополитена отказались выходить на работу из-за больших долгов работодателя по зарплате.

Строители компании “СМУ-11 Метрострой” сорвали утреннюю смену: рабочие отказались выходить на объект из-за задержек в зарплате. Подробнее о ситуации Piter.tv писал здесь.

С сегодняшнего дня петербуржцы, которые занимаются прокладкой тоннеля от станции “Театральная” до “Горного института”, отказываются работать.Проходческий щит остановлен. Своими действиями сотрудники пытаются добиться выплаты денег за три месяца работы.

В “забастовке” участвуют около 30 человек. Каждый из них подписал заявление, объясняющее причину своего поступка. Рабочие ссылаются на статью под номером 142 Трудового Кодекса России. В настоящее время в тоннеле остались только несколько человек, отвечающих за техническое обслуживание строящейся станции.

Сведений о том, поддержит ли дневная смена действия утренней, нет. Если ситуация разрешится благополучно, что щит запустится к 15 часам дня.

Напомним, что задержка в зарплате наблюдается с ноября. последний раз выплаты проходили в середине января. Тогда рабочим выдали деньги за октябрь.

