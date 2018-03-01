Строителям петербургского метро с октября не выдавали зарплату

Метрополитен Петербурга должен строителям метро около 70 миллионов рублей.

Генеральный директор “СМУ-11” встретился с группой строителей петербургского метрополитена, которые недовольны огромной задержкой зарплаты. По имеющимся сведениям, в последний раз деньги были выплачены в середине января 2018 года за октябрь 2017 года. После этого рабочим так и не стали выдавать долги. Люди стали систематически увольняться. На ситуацию обратила внимание Прокуратура. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Специалисты устали ждать, когда им отдадут причитающиеся денежные средства. Если сторонам не удастся договориться, активисты готовы временно остановить строительство станции метро “Театральная” и ”Горный институт”. Стоит отметить, что подобная мера может привести к печальному результату: существует вероятность образования проблемы в основании здания Мариинского театра. Рабочие оставят горнопроходческий щит по Невой, не установив его.

Ответственное лицо Алексей Морозов пообещал, что ликвидация задолженности по зарплате начнет постепенно исчезать. С начала марта компания проведет первые выплаты сотрудникам. В настоящее время общий долг организации за услуги по строительству достигает 70 миллионов рублей. Представители “СМУ-11” нашли способ обойти блокировку счетов предприятия, поэтому каждого из рабочих направят в банковское отделение, где им выдадут наличные деньги.

Напомним, что ранее в отношении Алексея Морозова было возбуждено уголовное дело . Директор “СМУ-11” обвиняется в неуплате налогов с апреля 2011 года по март 2014 года. Счета фирмы заблокированы, именно поэтому возникла задержка с оплатой труда.

Генеральный подрядчик пока что не собирается вмешиваться в сложившуюся ситуацию. “Метрострой” забеспокоится только в том случае, если забастовка строителей начнет сказываться на создании новых запланированных объектов подземки.