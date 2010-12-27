В Смольном объяснили бунт строителей петербургского метро

Смольный опроверг информацию о том, что строителям метро не выплачивают деньги.

В Санкт-Петербурге в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что все денежные средства перечисляются своевременно подрядчику строительства метро - "СМУ-11 Метрострой".

Также в ведомстве уточнили, что выплаты не задерживались, а забастовка строителей по этому поводу является внутренней проблемой "Метростроя". Пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина сообщила, что ей известна информация о невыходе рабочих в утреннюю смену.

Сегодня, 6 марта сотрудники петербургской организации "СМУ-11 Метрострой", которые строят тоннель к станции метро "Горный институт", не вышли на работу. По их словам, главная причина забастовки - долги по заработной плате. Строители отмечают, что им не платили деньги с сентября 2017 года.

Фото: metrospbphoto