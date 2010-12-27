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В Смольном объяснили бунт строителей петербургского метро
Сегодня, 11:35
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Shdaria
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В Смольном объяснили бунт строителей петербургского метро

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Смольный опроверг информацию о том, что строителям метро не выплачивают деньги.

В Санкт-Петербурге в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что все денежные средства перечисляются своевременно подрядчику строительства метро - "СМУ-11 Метрострой". 

Также в ведомстве уточнили, что выплаты не задерживались, а забастовка строителей по этому поводу является внутренней проблемой "Метростроя". Пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина сообщила, что ей известна информация о невыходе рабочих в утреннюю смену. 

Сегодня, 6 марта сотрудники петербургской организации "СМУ-11 Метрострой", которые строят тоннель к станции метро "Горный институт", не вышли на работу. По их словам, главная причина забастовки - долги по заработной плате. Строители отмечают, что им не платили деньги с сентября 2017 года. 

Фото: metrospbphoto

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , смольный
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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