В КРТИ объяснили, почему на Большой Зелениной узкие тротуары

Piter.TV обратил внимание на тротуар после жалобы местных жителей.

Piter.TV получил от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга ответ на запрос о ширине тротуаров на Большой Зелениной. По данным комитета, ширина тротуаров обусловлена исторической застройкой центра города.

Для их расширения необходимо проведение капитального ремонта или реконструкции дороги с предварительно разработанной проектной документацией. Ввиду ограниченного финансирования, данные работы не являются первоочередными. пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В комитете отметили, что вернуться к рассмотрению вопроса будет возможно после введения платной парковки на данном участке. Это, по мнению КРТИ, должно привести к уменьшению автомобильного трафика.

Ранее на узкий тротуар пожаловался местный житель. Он вместе с корреспондентом Piter.TV измерил ширину пешеходной части. Она оказалась недостаточной для высокого потока людей у станции метро.

Фото: Piter.TV