Жители Петроградского района пожаловались на узкий тротуар. Мы измерили его ширину

Ежедневно по этому тротуару проходят около 15 тысяч человек.

Жители Петроградского района недовольны узкими тротуарами. На улице Большая Зеленина у метро Чкаловская пешеходы проходят с трудом. Из-за магазинов и парковки жителям практически не осталось места.

Сложно разминуться двум человека, не говоря уже о коляске, инвалидном кресле или чемодане. Я посчитал, что 15 тысяч жителей минимум проходят в день по этому участку. Здесь стоят девять машин, естественно, если расширять, то в сторону парковки. Зимой здесь лед и сосульки падают, деться некуда, все ходят по этому загончику каждый день на работу Утром тут аншлаг и вечером тоже. Антон Дьяконов, житель Петроградского района

Мы решили измерить ширину доступного для пешеходов тротуара. Она оказалась недостаточной для высокой пропускной способности места.

Piter.TV отправил запрос в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, чтобы узнать о планах по расширению тротуара.

Фото и видео: Piter.TV