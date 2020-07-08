Жители Петроградского района пожаловались на узкий тротуар. Мы измерили его ширину

Жители Петроградского района недовольны узкими тротуарами. На улице Большая Зеленина у метро Чкаловская пешеходы проходят с трудом. Из-за магазинов и парковки жителям практически не осталось места.
Сложно разминуться двум человека, не говоря уже о коляске, инвалидном кресле или чемодане. Я посчитал, что 15 тысяч жителей минимум проходят в день по этому участку. Здесь стоят девять машин, естественно, если расширять, то в сторону парковки. Зимой здесь лед и сосульки падают, деться некуда, все ходят по этому загончику каждый день на работу Утром тут аншлаг и вечером тоже.
Антон Дьяконов, житель Петроградского района
Мы решили измерить ширину доступного для пешеходов тротуара. Она оказалась недостаточной для высокой пропускной способности места.
Piter.TV отправил запрос в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, чтобы узнать о планах по расширению тротуара.
Фото и видео: Piter.TV
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