В КНР вновь повышают цены на бензин и дизельное топливо внутри страны

Предыдущая корректировка цен в сторону повышения проводилась властями страны 10 и 23 марта.

Китайские власти в третий раз за последний месяц повышают розничные внутри страны цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующие данные приводятся в опубликованном на официальном сайте Государственного комитета по делам развития и реформ КНР. Уточним, что с 8 апреля стоимость одной тонны бензина там вырастет на 420 юаней (около 61,7 американских долларов), а дизельного топлива - на 400 юаней (около 58,8 американских долларов). После корректировки стоимости властями тонна бензина в зависимости от региона будет стоить от 10 835 до 11 275 юаней (от 1 593 до 1 658 долларов), а цена на дизельное топливо составит от 9 860 до 10 200 юаней (от 1 450 до 1 500 долларов) за тонну.

Согласно действующей в КНР политике по регулированию цен на топливо, в том случае, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.Однако для того, чтобы данная мера действовала, требуется сохранение показателей в течение десяти дней. Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая в виду выделенных субсидий и прочих факторов. Наиболее высокие цены на топливо традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В Пулково задержали туриста из Китая, который попытался вывезти части тел редких животных.

