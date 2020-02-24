В КНР оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику

Об этом в комментарии РИА "Новости" рассказал партсекретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

Китайский чиновник оценил, как коронавирус влияет на экономику страны. Как заявил РИА "Новости" партсекретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян, эпидемия нанесла внушительный урон экономике Китая. Однако он считает, что влияние коронавируса будет краткосрочным, а эпидемия не скажется на состоянии экономики в долгосрочной перспективе.

Цун Лян отметил, что у правительства страны есть ресурсы для обеспечения стабильного социально-экономического развития Китая.

Ранее мы сообщали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет.