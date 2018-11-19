В КНДР выпустили марки в память о визите Ким Чен Ына во Владивосток

В КНДР выпустили памятные марки, которые посвящены приезду лидера страны в российский Владивосток. Об этом сообщили представители посольства Северной Кореи через аккаунт в Facebook.
Согласно информации от дипломатов, всего изготовлено два образца марок. На них присутствует надпись: "На память визита в РФ Председателя ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына". Фраза продублирована также на корейском языке.
Напомним, что первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся 24 апреля. На следующий день у лидера КНДР была запланирована личная встреча с президентом страны Владимиром Путиным. Там лидеры двух государств обсудили взаимоотношения стран и сотрудничество.
Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп и Ким Чен Ын обсудили вопрос ядерного оружия.
Фото: Facebook
Видео: euronews (на русском)
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