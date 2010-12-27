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Трамп и Ким Чен Ын обсудили вопрос ядерного оружия
Сегодня, 13:10
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Rybka123

Трамп и Ким Чен Ын обсудили вопрос ядерного оружия

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Встреча лидеров прошла 30 июня.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ын. Встреча прошла 30 июня  в демилитаризованной зоне на межкорейской границе в приграничном пункте Пханмунджом.

СNN сообщает, что главы государств обсудили вопрос ядерного оружия. Уточняется, что после переговоров оба лидер сформируют команду для дальнейшего взаимодействия.

Отметим, что встреча американского президента и северокорейского лидера в демилитаризованной зоне произошла впервые после подписания мирного соглашения США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.

Фото: AFP

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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