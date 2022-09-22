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В КГИОП опровергли сообщение о задержании председателя Сергея Макарова
Сегодня, 10:00
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В КГИОП опровергли сообщение о задержании председателя Сергея Макарова

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По самой последней информации, чиновник сотрудничает со следствием.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры назвали недостоверной информацию о задержании своего председателя Сергея Макарова. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на заявление ведомства. 

Председатель комитета в рамках своих полномочий сотрудничает со следствием и предоставляет объективную информацию по возбужденным ранее Следственным комитетом Российской Федерации уголовным делам, которые в настоящее время находятся в стадии расследования.

КГИОП. 

Напомним, информация о задержании появилась вчера, 21 сентября. Еще в конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. СК заинтересовал снос зданий, которые могут считаться историческими. В частности, речь идет о Доме Лапина на Рижском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Сергей Макаров (на фото у микрофона)

Теги: задержание, кгиоп, сергей макаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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