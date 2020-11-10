Следователи Петербурга задержали главу КГИОП Сергея Макарова

Ранее у него прошли обыски.

В Петербурге 21 сентября задержали главу КГИОП Сергея Макарова, пишет "Фонтанка".

Ранее у него прошли обыски. Макарову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сейчас глава КГИОП находится в СК по Северо-Западу на Торжковской улице.

Ранее СК повторно возбудил дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге. По словам Бастрыкина, важно не допустить разрушения памятников в Петербурге в угоду коммерческим или иным интересам. Дело о превышении должностных полномочий расследуется с конца мая.

Фото: администрация Петербурга

