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Следователи Петербурга задержали главу КГИОП Сергея Макарова
Сегодня, 21:40
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Следователи Петербурга задержали главу КГИОП Сергея Макарова

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Ранее у него прошли обыски.

В Петербурге 21 сентября задержали главу КГИОП Сергея Макарова, пишет "Фонтанка".

Ранее у него прошли обыски. Макарову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сейчас глава КГИОП находится в СК по Северо-Западу на Торжковской улице. 

Ранее СК повторно возбудил дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге. По словам Бастрыкина, важно не допустить разрушения памятников в Петербурге в угоду коммерческим или иным интересам. Дело о превышении должностных полномочий расследуется с конца мая. 

Фото: администрация Петербурга
 

Теги: глава кгиоп, сергей макаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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