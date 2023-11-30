Глава администрации Волгодонска досрочно ушел в отставку

Сергей Макаров рассказал о том, что город не останется без качественного управления.

Руководитель администрации Волгодонска из Ростовской области Сергей Макаров сообщил в социальных сетях гражданам о том, что досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Он пояснил, что местная дума приняла добровольное оставление чиновника его должности. Мужчина уточнил, что более девяти лет работал в исполнительных органах городской власти, а последние два года - в качестве главы администрации. После отставки будут закрыты официальные аккаунты, а данная запись станет последней у Сергея макарова в соцсетях в качестве главы администрации города.

Хочу вас заверить, что город не останется без хорошего и качественного управления. Все проекты, которые были начаты ранее и сейчас, обязательно будут завершены уже новым главой администрации. Сергей Макаров, глава Волгодонска

Уточним, что Волгодонск представляет из себя самый восточный город Ростовской области. Население достигает более 168 тысяч человек.

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Фото и видео: Telegram / Сергей Макаров