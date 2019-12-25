СК повторно возбудил дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге

По словам Бастрыкина, важно не допустить разрушения памятников в Петербурге в угоду коммерческим или иным интересам.

В четверг, 25 августа, СК вновь возбудил уголовное дело по факту сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51 в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

После отмены зампрокурором Валерием Узляковым постановление регионального ГСУ СК о возбуждении дела по факту сноса флигелей в особняке Салтыковой в Петербурге. Бастрыкин повторно возбудил уголовное дело по указанному факту. Глава СКР также провёл совещание, на котором заслушал доклад о расследовании дела по факту демонтажа части объекта культурного наследия.

В случае повторного отказа судом в заключении под стражу глава ведомства поручил подчиненным доложить о причинах решения — уточнили в Следственном комитете.

По словам Бастрыкина, важно не допустить разрушения памятников в Петербурге в угоду коммерческим или иным интересам.

Ранее Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга. Также в планах главы СК РФ – встречи с городскими активистами и оперативные совещания по вопросу.

Фото: Piter.tv