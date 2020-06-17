Генпрокурора РФ могут привлечь к делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге

Теперь делом займется центральный аппарат СК РФ.

В четверг, 25 августа, зампрокурора Валерий Узляков отменил постановление регионального ГСУ СК о возбуждении дела по факту сноса флигелей в особняке Салтыковой в Петербурге. Об этом пишут "РИА Новости".

Теперь делом займется центральный аппарат СК РФ. По словам источника издания, следователи намерены обжаловать решение зампрокурора у его начальника, не исключено, что данный вопрос дойдёт до генпрокурора России Игоря Краснова.

Ранее Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга. Также в планах главы СК РФ – встречи с городскими активистами и оперативные совещания по вопросу.

Фото: Piter.tv