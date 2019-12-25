"Бессмертный полк" не во всех регионах пройдет очно

Сергей Макаров рассказал, что организаторы следят за безопасностью маршрутов движения.

"Бессмертный полк" не во всех российских регионах пройдет в очном формате. Соответствующей информацией с журналистами в рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия Сегодня" поделился сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров. Эксперт пояснил, что главной задачей для организаторов мероприятия будет обеспечить в 2022 году безопасность участников по маршрутам.

Мы сегодня подтверждаем, что шествие "Бессмертного полка России" пройдет по городам….и площадям….Но мы должны понимать, что, возможно, в некоторых регионах нашей страны не все смогут пройти - различные условия к требованиям. Сергей Макаров, организатор

На запрос организаторов "Бессмертного полка" о проведении шествия положительно ответили более чем 120 стран. Однако во многих государствах провести его не получится, так как шествия запрещены на законодательных уровнях. Сергей Макаров подчеркнул, что движение "Бессмертный полк" находится вне политики, так как граждане поступают по зову своего сердца. Задачей организаторы ставят перед собой сохранение памяти о победителях Великой Отечественной войны.

В Петербурге на "Бессмертный полк" допустят портреты погибших участников спецоперации.

Фото и видео: Пресс-центр МИА "Россия сегодня"

