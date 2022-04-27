Колонна Бессмертного полка в Петербурге будет нести растяжку с буквой Z

Организаторы ожидают, что участниками акции станут около 700 тысяч человек.

Колонна будет нести растяжку с буквой "Z" во время акции "Бессмертный полк" в Петербурге. Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил заместитель руководителя регионального штаба "Бессмертный полк России" Юрий Лелюх.

Лелюх отметил, что участвовать в акции можно будет с портретом военного, который погиб во время спецоперации на Украине. Ожидается, что всего в акции примут участие около 700 тысяч человек. Впервые с 2019 года она пройдет в очном формате.

Мы собираемся на станции метро "Площадь Александра Невского". По безопасности все будет продумано – все пойдут обшей колонной. Мы стартуем и идём одним маршем до Дворцовой площади. цитирует слова Юрия Лелюха "Петербургский дневник".

Ранее губернатор рассказал, как будет отмечаться 9 мая в этом году. Александр Беглов назвал российских военных прямыми наследниками победителей 1945 года.

Фото: Piter.tv