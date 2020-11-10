Беглов считает российских военных в Украине наследниками победителей ВОВ

В Петербурге 9 мая будут отмечать, как и в прошлые годы: с концертами, парадом и салютом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что День Победы в этом году будет отмечаться "так же широко, как и в предыдущие годы". Также он назвал российских военных прямыми наследниками победителей 1945 года.

Для всех нас это святой праздник. Несмотря ни на какие обстоятельства, мы будем его отмечать так же широко, как и в предыдущие годы. В нынешней ситуации он приобретает особую значимость. Наша армия борется с нацизмом на Украине, защищает жителей Донбасса, национальные интересы России. Наши воины - прямые наследники победителей 1945 года. Александр Беглов.

К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано 184 памятных мероприятия. Среди них — концерты в Ледовом дворце и БКЗ "Октябрьском", возложение венков и цветов на Пискаревском кладбище.

9 мая состоится традиционный военный парад на Дворцовой площади. Ветераны проедут на ретроавтомобилях по Невскому проспекту. Акция "Бессмертный полк" и салют тоже в программе.

На данный момент в Петербурге проживает более 71,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, узников фашистских лагерей.

Фото: Piter.tv