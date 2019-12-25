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В КГИОП обнаружили снос объекта культурного наследия в Парголово
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib

В КГИОП обнаружили снос объекта культурного наследия в Парголово

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Объект появился в начале XX века.

Комитет по государственному контролю и охране памятников Петербурга обнаружил, что ОАО "РЖД" демонтировало служебный корпус объекта культурного наследия "Железнодорожная станция Парголово". Теперь ведомство готовит иск к организации.

Кроме того, в здании самого вокзала самовольно провели ремонтные работы: заменили исторические оконные и дверные заполнения, чугунные радиаторы отопления, а мраморные подоконники заметили на деревянные. 

Так как правообладателем объекта является "РЖД", охранное обязательство по сохранению памятника лежало на нем. КГИОП подготовил задание на реставрацию вокзала, но проектную документацию так и не получил. 

Ведомство направило заявление в полицию Выборгского района, а также составило два протокола об административных правонарушениях. Также оно будет через суд добиваться того, чтобы пользователь помещения восстановил демонтированный служебный корпус и вернул объекту исторический облик. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Петербурге создадут проект реставрации "Жилого дома" музея-усадьбы Репина "Пенаты". 

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: демонтаж, исторический облик, кгиоп, памятник культуры, самовольный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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