В КГИОП обнаружили снос объекта культурного наследия в Парголово

Объект появился в начале XX века.

Комитет по государственному контролю и охране памятников Петербурга обнаружил, что ОАО "РЖД" демонтировало служебный корпус объекта культурного наследия "Железнодорожная станция Парголово". Теперь ведомство готовит иск к организации.

Кроме того, в здании самого вокзала самовольно провели ремонтные работы: заменили исторические оконные и дверные заполнения, чугунные радиаторы отопления, а мраморные подоконники заметили на деревянные.

Так как правообладателем объекта является "РЖД", охранное обязательство по сохранению памятника лежало на нем. КГИОП подготовил задание на реставрацию вокзала, но проектную документацию так и не получил.

Ведомство направило заявление в полицию Выборгского района, а также составило два протокола об административных правонарушениях. Также оно будет через суд добиваться того, чтобы пользователь помещения восстановил демонтированный служебный корпус и вернул объекту исторический облик.

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Петербурге создадут проект реставрации "Жилого дома" музея-усадьбы Репина "Пенаты".

Фото: пресс-служба КГИОП