В Петербурге будут создан проект реставрации "Жилого дома" музея-усадьбы Репина "Пенаты"

На это выделяется 11,6 млн рублей.

В Петербурге планируется разработать проект реставрации так называемого "Жилого дома", входящего в ансамбль музея-усадьбы Репина "Пенаты". Соответствующую закупку разместил Научно-Исследовательский музей при Российской академии художества, филиалом которого является музей.

На эти работы из бюджета России выделяется немногим более 11,6 млн рублей, их цель – сохранение, реставрация деревянного здания.

На создание проекта отводится 120 дней плюс время согласование его с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Жилой дом" был построен на побережье Финского залива в 1900 году, затем перестраивался, здесь жил русский живописец Илья Репин, здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Заявки от специализирующихся на таких работах фирм принимаются до 25 января.

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Фото: citywalls.ru