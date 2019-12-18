Ленобласть разработает проекты сохранения уникальных памятников парка Монрепо

В Ленобласти будут разработаны проекты сохранения, реставрации ряда уникальных объектов парка "Монрепо" (Выборгский район). Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа региона.
Речь идет об обелиске братьям Броглио, колонне двух императоров, капелле и некрополе на острове Людвигштайн. Все они представляют собой объекты культурного наследия федерального значения.
Проектно-сметная документация должна быть разработана и согласована до 1 февраля 2022 года.
Колонна и обелиск, как отмечается в документах закупки, нуждаются в укреплении своих фундаментов, воссоздании ряда утраченных компонент. На обелиске также надо воссоздать металлический декор в виде рыцарских шлемов.
Что касается некрополя то здесь, в частности, предполагается укрепить кирпичную кладку трех склепов. На двух склепах надгробные памятники намечено очистить от граффити и отреставрировать.
Отметим: колонна была воздвигнута в честь императоров Павла I и Александра I. На острове Людвигштайн находится фамильное кладбище семьи Николаи, с которой связано время расцвета этой старинной усадьбы.
Как сообщало ранее Piter.tv, определен победитель конкурса на экспертизу Транзундского редута и остатков укреплений линии Маннергейма.
Фото: Википедия
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