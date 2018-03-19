Определен победитель конкурса на экспертизу Транзундского редута и остатков укреплений линии Маннергейма

Работы, как ожидается, выполнит ООО "Темпл групп" из Петербурга.

Определен победитель конкурса на проведение историко-культурной экспертизы комплекса Транзундского редута (Выборгский район, остров Высоцкий) и некоторых остатков укреплений линии Маннергейма. Это компания ООО "Темпл групп" (Санкт-Петербург).

Свои заявки на этот конкурс в рамках закупки комитета госзаказа Ленинградской области представили еще две фирмы – ООО "Экспертиза Черноземья" (Тамбов) и ООО "Аксиома" (Петербург).

Ценовое предложение "Темпл групп"составило 4,5 млн рублей, "Экспертизы Черноземья" - 3,5 млн рублей и "Аксиомы" - 5,1 млн рублей.

Максимальная цена контракта этой закупки составляла 5,15 млн рублей.

Конкурсная комиссия признала победителей конкурса "Темпл групп". Подтверждений подписании контракта пока нет.

Эта компания, по данным открытых источников, зарегистрирована в 2015 году, имеет опыт подобных работ. Сотрудничала она и с Ленинградской областью. Разрабатывала проекты зон охраны памятников культурного наследия этого региона.

Начало истории Транзундского редута было положено во времена Северной войны со Швецией, потом укрепления неоднократно перестраивались. Так, во второй половине 19-го века крепость сделали мощным комплексом, но вскоре сооружения устарели, и к Первой мировой крепость уже потеряла свое значение.

Что касается линии Маннергейма, то эта созданная финнами между мировыми войнами полоса, ставшая основным местом войны между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах, в особом представлении не нуждается. В документации закупки говорится о ее объектах в Приозерском районе, поставленных на учет актом № 65/д от 15 января 2005 года.

Как сообщало ранее Piter.tv, проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске, вероятно, разработает "М.Г. Прайват Реконстракшн".

Фото: Википедия