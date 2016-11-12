Петербуржцы посетили памятные места русско-финской войны

В Карелии успешно прошел фестиваль-экспедиция "Тайпале: неизвестная битва".

Экспедиция приурочена к году экологии и 78-й годовщине окончания зимней войны. Представители российского географического общества, историки, краеведы и журналисты собрались, чтобы добраться до мест, где проходили военные действия.





Мы в деревне Соловьево, скоро мы отправимся на Линию Маннергейма, потом едем на реку Бурная, это единственная река, которая известно, когда она появилась – в мае 200 лет назад.Мы поедем по линии Маннергейма, 13 марта окончание русско-финской войны – для нас и для финнов это событие значимое. С нами поедут представители Российского географического общества.

Александр Миронов, руководитель экспедиции



Мы собрались с вами, чтобы увидеть свет во всем этом трагизме. И уже посетили несколько захоронений российских и финской войнов. Самое главное, эти территории должны развиваться - системно и последовательно. Экоэффективный туризм, военно-патриотический, туризм экологический - это как раз тот инструмент, который можно использовать для развития этой территории.

Антон Юшко, председатель комиссии экоэффективного туризма



Весь путь экспедиции занимал 70 км по самым труднодоступным местам. Но это было бы невозможно, если бы не вездеход BV 206 Амфибия – это самый экоэффективный снегоболотоход в мире. И сегодня этот мощный агрегат – средство передвижения участников экспедиции и команды ПитерТВ.

Благодаря вездеходу экспедиционной группе удалось доехать до заброшенных знаменитой Линии Маннергейма, которая протянулась от Финского залива до Ладожского озера. Ее оборонительные сооружения защищали от сухопутного наступления. А фланги прикрывались береговыми батареями. Батарея Ярисевя расположена прямо на берегу Ладоги, во время войны подвергалась интенсивному обстрелу. А Батарея Каарнайоки возводилась в 4 км от берега. Батарея Каарнайоки оказала существенную помощь в обороне укрепленного сектора Тайпале.





Это оружейный капанир батареи – одно из сооружений легендарной Линии Маннергейма. Здесь, в радиусе 150 метров их расположено 4. Дельность пушек достигает около 40 км. Они были настолько хорошо замаскированы, что советская разведка не могла их найти. Обнаружили только после войны.

Здесь было установлено 150-миллиметровое орудие, которое досталось Финляндии еще от Российской империи. Само орудие начала 20 века. Основная задача была - прикрывать плацдарм Тайпале, когда советские войска атаковали финские позиции.

Игорь Вырелкин, краевед, местный житель





Экспедиция состояла из двух частей, в первый день приезжали представители русского географического общества, краеведы и военные историки. На второй день присоединилась финская делегация, чтобы почтить память предков и посетить мемориалы.

Зимняя война до сих пор многим остается неизвестной, не смотря на то, какие страшные события произошли на этой земле. Безвозвратные потери советских войск в войне составили около 130 тысяч человек. Но и эта информация до сих пор не подтверждена историками.

Бои были самые жесткие. Здесь плотность погибших на километр в разы привышала то, что было в Сталинграде. Хотя это считается самым кровавым событием. Тех, кого убивали на этой стороне их никуда не увозили - их хоронили прямо здесь. Здесь 20 кладбищ - для этого они и были.

Борис Шуйский, писатель, краевед

Следующая экспедиция запланирована на май. И она носит совершенно другой характер. Альянс компаний Восток-Запад совместно с исследователями и командой Питер-Тв планируют посетить Гору Воттоваара в Карелии. Эта геопатогенная зона хранит в себе много тайн и не входит ни в один туристический маршрут.



Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин